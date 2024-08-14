رائد القبة على موعد مع تربصين في تيكجدة وتونس

قررت إدارة فريق رائد القبة إجراء تربص صيفي بمركز التحضيرات بمنطقة تيكجدة استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وكشف مصدر مقرب، أن فريق رائد القبة سيشرع في تربص مغلق بمنطقة تيكجدة قبل التوجه صوب تونس لإجراء تربص ثاني خارج الوطن.

وكانت إدارة الفريق العاصمي، قد قامت بثورة في التشكيلة التي قادها مسؤول الانتدابات أيمن ماضي والإدارة التي يقودها أسطورة النادي صالح عصاد.

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