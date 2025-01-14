رائد القبة يتأهل لثمن نهائي كأس الجزائر على حساب الساورة

تأهل نادي راد القبة، اليوم الثلاثاء، للدور ثمن النهائي من منافسة كأس الجزائر، بعد فوزه أمام منافسه في الدور الـ16، شبيبة الساورة.

وفاز النادي العاصمي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب محمد بن حداد بالقبة. من تسجيل المهاجم غضبان في الدقيقتين الـ30 والـ45.

فيما قلّص النتيجة لصالح الزوار، المهاجم سويبع، بمقصية رائعة.

وسيواجه رائد القبة، في الدور ثمن النهائي، الفائز من مواجهة الدور الـ32 بين اتحاد العاصمة أمام أولمبيك المقرن. بعدها الفائز من المواجهة يلاقي نجم مقرة في الدور الـ16.