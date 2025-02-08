رائد القبة يتعاقد مع وليد عرجي

أعلنت إدارة رائد القبة التعاقد مع اللاعب وليد عرجي خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من نادي مولودية وهران.

ورحبت إدارة فريق رائد القبة عبر الصفحة الرسمية للفريق، اليوم السبت، حينما نشرت صورة له رفقة المناجير العام للفريق ابراهيم شاوشي، و كتبت “وليد عرجي.. مرحبا بيك في قبة البلاد”.

وتقمص وليد عرجي عدد من الأندية الجزائرية الكبيرة على غرار شباب قسنطينة الذي معه مباريات جيدة في منافسة الرابطة المحترفة الأولى.

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