رائد القبة يتعاقد مع الثنائي بولعويدات وبلعلام

أعلنت إدارة رائد القبة عن التعاقد مع المهاجم عبد الهادي بولعويدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادما من ناديه السابق أولمبيك أقبو.

ويسعى فريق رائد القبة تكون كتيبة تمتزج بين الخبرة والشباب، من اجل تحقيق الأهداف بالعودة إلى حظيرة الكبار.

كما كشفت إدارة “لارسيكا” عن التعاقد مع اللاعب عبد الرحمان بلعلام قادما من فريق نجم قليعة.

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