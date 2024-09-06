رائد القبة يختتم تربصه التحضيري بعين الدراهم التونسية

اختتم فريق رائد القبة تربصه التحضيري الثاني الذي أجراه بمدينة عين الدراهم التونسية ودام 13 يوماً.

وجرى التربص التحضيري وسط ظروف جيدة ومعنويات مرتفعة بالنظر إلى الظروف الرائعة والإمكانيات الكبيرة التي وفرتها إدارة النادي.

ولعب الفريق القباوي 4 مباريات ودية تحضيراً للموسم الكروي الجديد، أمام كل من اتحاد عنابة ونجم مقرة واتحاد بسكرة وشباب بلوزداد.

وسيحل الفريق العاصمي بأرض الوطن، صبيحة غد السبت، ليجدد تحضيراته بمعقل الفريق قبل انطلاق التحديات القادمة.

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