رائد القبة يطلق مبادرة لاسترجاع تراث النادي

أعلنت إدارة رائد القبة، برئاسة سليم مساني، أنها شرعت في تنظيم مبادرة استرجاع رموز هوية وتاريخ الفريق، في إطار الحفاظ على التراث المادي والمعنوي للنادي.

وناشدت إدارة “لارسيكا” المسيرين السابقين واللاعبين ومحبي النادي، وكل من يملك الكؤوس التي تحصّل عليها الفريق في مختلف الفئات والرياضات، وحتى الصور التي توثّق محطات مهمة في تاريخ النادي أو وثائق تاريخية، أن يساخموا في هذه المبادرة التي تهدف إلى الحفاظ على تاريخ النادي ورموزه.

ويملك الفريق العاصمي عدداً من الكؤوس التي توج بها سابقا في مختلف الفئات، ما يؤكد عراقة النادي الذي مر عليه لاعبون كبار، في على غرار صالح عصاد وقاسي السعيد.

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