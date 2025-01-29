رائد القبة يفسخ عقد الثنائي بلكسة وأوجاني

أعلنت إدارة رائد القبة، اليوم الأربعاء، قرارها بفسخ عقد المدرب المساعد، فريد بلكسة، والمحضر البدني، سيف الدين أوجاني، بالتراضي.

وتقدمت إدارة رائد القبة بخالص شكرها للاعبين بكلسة وأوجاني، على كل ما قدماه طيلة إشرافهما على رأس العارضة الفنية للفريق العاصمي.

و من المنتظر أن تعلن إدارة “لارسيكا” عن المساعد الجديد للمدرب الرئيس بوعلام شارف. لمواصلة الفترة الرائعة والمعنويات المرتفعة للفريق بعد الفوز بالداربي أمام نصر حسين داي.

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