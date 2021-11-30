رائعة بكل المقاييس.. لكنني أريدها ولا أريدها

رائعة بكل المقاييس لكنني..

سيدتي منذ حوالي سنتين تعرفت على فتاة رائعة الأخلاق، في البداية كانت علاقتنا خالية من المشاعر، لكن مع الوقت لاحظت أنني بدأت أتعلق بها، وهي أيضا، لكن مع الوقت بدأت مشاعري تبرد نحوها،

هي حقا سيدة المواقف كما يقال، فكلما أمر بأزمة أو ضيق لا تتوانى عن مساعدتي، ولا الوقوف بجانبي، ماديا ومعنويا، لهذا أجدني أهرب إليها كلما شعرت أنني حزين أو مكتئب، لكن بمجرد زوال تلك المشكلة أعود لحياتي وأبتعد عنها.

رائعة بكل المقاييس لكنني..

لا أنكر أنها غمرتني بلطفها، لكنني لا أريد أن أظلمها معي، فقد طلبت منها أن تعيش حياتها كما يروق لها، ولكن بمجرد أن أشعر أنني بحاجة لها أتصل بها وتتقد مشاعرها من جديد،

الــــــــــــــــــــــــــــرد:

مرحبا بك أخي الفاضل، ونتمنى أن نكون دوما عند حسن ظنكم، وثقتكم، سأرد مباشرة وأجيبك بما يجب أن تفعل، أخي أمين أول وآخر ما عليك هو أن تتقي الله في بنات الناس، ولا تجرح مشاعرها الفتاة أكثر، فما تظنه أنت هين هو عند الله عظيم.

أخي لا تتعامل مع صبرها وحبها بهذه الأنانية، فإما أن تتركها ولا تعود إليها حتى في أصعب ظروفك، وإما تتقدم لخطبتها وترتاحان مع بعض وتضعان حدا لهذه العلاقة، ولا تبقيانها خارج إطارها الشرعي، وصدقني كنت لأقول لها نفس الشيء لو أنها هي من سألت.

واعلم أن خير البر عاجله، لهذا إما أن تتقدم وهكذا تكون قد فزت بفتاة تحبك وصابرة لأجلك،