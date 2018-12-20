رابحة تونسي رئيسة للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب لعهدة جديدة

تم اليوم الخميس بالعاصمة تزكية رابحة تونسي، بالإجماع، رئيسة للمنظمة للمنظمة الوطنية لضحايا الارهاب لمدة خمس سنوات اخرى.

وانتهزت رابحة تونسي، التي تم تزكيتها برفع الأيادي خلال المؤتمر الاستثنائي للمنظمة، الفرصة للتذكير أنه لولا ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لما تحقق الأمن و الاستقرار وما خرجت الجزائر من ظلمات الفتنة والتقاتل والتخلف.

وشددت تونسي ،على ضرورة الدفاع عن الإنجازات والمكتسبات التي تحصلت عليها عائلات ضحايا الإرهاب بفضل السياسية الراشدة لرئيس الجمهورية.

مذكرة بالمعاناة التي مرت بها هذه العائلات أثناء العشرية السوداء.

كما نبهت بمحاولات المساس بسمعة جمعية عائلات ضحايا الإرهاب و تهميشها، داعية المنخرطين التصدي لها.

ودعت المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب ، الرئيس بوتفليقة، إلى الاستجابة لنداء الجزائريين والجزائريات، بالاستمرار في مهمته على رأس الدولة ومواصلة جهوده في الإعمار والتنمية.