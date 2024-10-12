رابحي:”لا أقبل أن تتعرض والدتي للشتم وحسبي الله ونعم الوكيل”

عبر رئيس مجلس إدارة نادي شباب بلوزداد، مهدي رابحي، عن سخطه من الشتم الذي طال شخصه، بعد الخسارة المسجلة أمام مولودية البيض.

في إطار مواجهة الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة، والتي إحتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي، إنتهت بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، لصالح الزوار.

وصرح، مهدي رابحي، بكل تأثر لقناة النهار، بعد تعرضه للشتم بعد نهاية المواجهة، على النحو التالي:”حسبي الله ونعم الوكيل في الأشخاص اللذين يحرضون الأنصار على شتم والدتي”.

وأضاف المتحدث:”لا أعتقد أن هناك شخص يستطيع شتم والدتي أمامي، هذا الأمر حز في نفسي كثيرا، صحيح من حق المناصر أن يغضب من خسارة الفريق، لكن لايحق له أن يشتم أحد”.

وتابع ذات المتحدث:”لطالما كنت أقدم من مجهودات تجاه نادي شباب بلوزداد، وأنا هنا منذ سنوات حتى قبل مجيئ الشركة المالكة حاليا “مدار”، والكل على علم بهذا الأمر”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد بكل تأثر:”يشتمون والدتي، كأنني أنا من يلعب ويسجل الأهداف؟ حسبي الله ونم الوكيل”.

وختم رابحي حديثه:”اللاعبين قدموا مايجب تقديمه، لم يكونوا يريدوا خسارة هذه المواجهة، وهذا هو حال كرة القدم، أحيانا الأمور لاتسير كما يجب”.