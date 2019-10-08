رابحي: الأخبار الزائفة سببها كثرة مواقع التواصل الاجتماعي

قال وزير الاتصال حسن رابحي، إن زخم الإعلام الالكتروني وتكاثر مواقع التواصل الاجتماعي قد أفرزا ما يسمى بالمعلومة المغلوطة.

وأوضح حسن رابحي، أن الظاهرة أضرت بمنظومات القيم، في جميع أنحاء العالم.

وأضاف وزير الثقافة بالنيابة، أن المختصون لاحظوا أنها قدمت روايات مغلوطة وضلّلت المتلقي من خلال التلاعب بمشاعره وتحوير قضاياه.

وأشار، الوزير إلى أن الأمر يضع وسائل الإعلام التقليدية، كوكالات الأنباء أمام مسؤولياتها لصناعة الفارق وحماية المهنة المهددة.

ويشارك وزير الاتصال، حسن رابحي، اليوم الثلاثاء، في فعاليات الدورة 28 الجمعية العامة لاتحاد وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط.