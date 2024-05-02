رابحي :”الأخطاء التحكيمية غير منطقية ويجب إقصاء بعض الحكام”

كشف رئيس شباب بلوزداد مهدي رابحي، اليوم الخميس، عن مستجدات اجتماع رؤساء الأندية برئيس الفاف وليد صادي.

وقال مهدي رابحي في تصريح لـ “النهار” اليوم الخميس :”أخطاء التحكيمية أصبحت غير منطقية، و جيب إقصاء عدد منهم بسبب التداعي، البعض منهم يقوم بعمل غير رياضي”.

كما أضاف رابحي “مباراة أمام بارادو رأينا أن الحكم عاد إلى المباراة، في قرار غير عادي في الجزائر، في حالة الحكم بنفس المسيرة يجب إقصائهم”.

للإشارة، تواجد رابحي رفقة رؤساء الأندية خلال إجتماع الفاف اليوم الذي كان فحوى حديثه كثيرا عن التحكيم الذي صنع الحدث مؤخرا.