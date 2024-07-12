رابحي: “الأندية التي تملك عدة لاعبين أجانب هي التي تبلغ أدوار متقدمة قاريا”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث رئيس شباب بلوزداد، مهدي رابحي، اللاعبين الأجانب في الأندية الجزائرية، مبرزا دورهم الهام في بلوغ أدوار متقدمة من المنافسات القارية.
وصرح رابحي، لتلفزيون “النهار”: “اقترحنا في اجتماعنا الأخير مع رئيس “الفاف” وليد صادي، امكانية السماح للأندية الجزائرية الاستفادة من خمسة لاعبين أجانب”
كما أضاف: “المكتب الفيدرالي في اجتماعه الأخير قرر الاحتفاظ بنفس العدد المحدد، وهو ثلاثة لاعبين أجانب لكل فريق”.
وتابع مهدي رابحي: “بمشاركتنا مؤخرا كل موسم في المنافسة الافريقية، لاحظنا بأن الأندية التي تبلغ أبعد حد ممكن في هذه المنافسة هي الأندية التي تملك أكبر عدد من اللاعبين الأجانب”.
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