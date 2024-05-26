رابحي: “الاستقبال مجددا بملعب “20 أوت” فرصة جيدة للأنصار واللاعبين”

اعتبر رئيس شباب بلوزداد، مهدي رابحي، بأن برمجة مباراة فريقه امام مولودية البيض، بملعب “20 أوت” فرصة جيدة لأنصار الفريق ولاعبيه.

وصرح رابحي في هذا الخصوص: “برمجة مباراتنا أمام مولودية البيض، بملعب “20 أوت”، قرار استثنائي، ببسب غلق ملعب “5 جويلية”.

كما أضاف: “عودتنا إلى ملعب “20 اوت” تعتبر فرصة من أجل تقارب الأنصار مع اللاعبين مجددا، بالنظر لاشتياقهم لهذه الأجواء”.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، يستقبل اليوم الأحد، الضيف مولودية البيض، بملعب “20 أوت” برسم الجولة الـ27 من البطولة المحترفة.