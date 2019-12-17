رابحي: الثقافة تساهم في تعميق التماسك المجتمعي في دول العالم الإسلامي

قال حسن رابحي وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة، إن تماشي ثقافتنا مع العولمة تشكل تحديا علينا أن نغالبه.

وأضاف خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الإسلامي الـ 11 لوزراء الثقافة بتونس، أن العالم الإسلامي اليوم يواجه عقبات عدة في المجال الثقافي.

وهذا جراء العولمة الجارفة التي أضحت تهدّد أمننا القومي بسبب ضعف قدراتنا في إيجاد صناعات ثقافية وإبداعية قوية وتنافسية.

وأيضا في ظل ضعف الوعي بدور الثقافة في كثير من بلداننا في قدرتها على خلق الثروة وفي نهضة مجتمعاتنا.

وشدّد الوزير على ضرورة منح الثقافة المكانة المستحقة لها في سياساتنا التنموية وجعلها حق من حقوق المواطن ودسترتها.

بالإضافة إلى تحفيز الإستثمار في المؤسسات الإنتاجية والخدماتية للثقافة.

وأضاف رابحي، إنّ تعزيز مكانة الثقافة في مجتمعاتنا والنهوض بها هو تعزيز للحمة التي تجمعنا كدول إسلامية.

وتأكيد على دورها في تعميق التماسك المجتمعي في دول العالم الإسلامي لاسيما إذا انتهج خيار التعاون والتكامل بيننا.

وأكد رابحي، أنه يستحيل تصور أية تنمية مستدامة لا يكون الإنسان غايتها ووسيلتها فإنه يتعين الرفع من قدرات التكوين.

وأضاف الوزير، أن الجزائر تعكف على دسترة حق المواطن في الثقافة وتكريس حرية الإبداع وترقية التكوين في المهن الثقافية.

كما توعد الوزير بفتح المجال واسعا أمام ذوي المواهب، و تمكين أهل الإبداع والفكر والفن من الوسائل الضرورية لتفتيق عبقرية أبنائنا و مواهبهم .