رابحي: “الشرطة لم تتلقى تعليمات لتعنيف المتظاهرين.. ومجنون من يضرب مواطنا مسالما”

أكد الناطق باسم الحكومة، حسان رابحي، أن مصالح الأمن الوطني لم تتلقى تعليمات لاستعمال العنف ضد المتظاهرين.

وأفاد اليوم الأربعاء، “المجنون والاهبل من يفكر في ضرب مواطن مسالم، لكن الفتنة أشد من القتل“.

وأضاف “عناصر الشرطة من أبناء الشعب ويتقاسمون هموم الشعب، ولو كانوا من دعاة العنف لاستعملوا العنف من اليوم الأول”.

وأورد المتحدث أن قوات الأمن والجيش تتقاسم نفس انشغالات المواطن وهو ما يؤكده خطاب نائب وزير الدفاع.

وبخصوص، وضع الأحجار، بشوارع العاصمة، أكد أنه كان مفتعلا لاستمالة الشباب نحو العنف.