رابحي: “الفوز على موزمبيق يجعلنا نواصل المشوار بأريحية”

أبرز رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، مهدي رابحي، أهمية الفوز الأخير للمنتخب الوطني، على حساب موزمبيق، مبديا في ذات الوقت أمله في تأهل الخضر لكأس العالم 2026.

وصرح رابحي، عقب هذه المباراة: “نحن جد سعداء بفوز المنتخب الوطني، على موزمبيق، كون هذه النتيجة تجلعنا نلعب بأريحية بقية المباريات”.

كطما أضاف: “حاليا منتنخبنا يملك أفضيلة النقاط، والأهداف، وهذا الأمر قد يسهل الأمور بالنسبة للخضر”.

وتابع مهدي رابحي: “نتمنى أن يكون التأهل لكأس العالم من حليفنا، كما نتمنى المزيد من الأفراح لكل الجزائريين”.