رابحي: “الكوكي لن يغادر ما دمت رئيسا لشباب بلوزداد”

قطع رئيس مجلس إدارة فريق شباب بلوزداد، مهدي رابحي، الشك باليقين، بخصوص مستقبل المدرب، نبيل الكوكي، مؤكدا بأن الأخير لن يغادر العارضة الفنية للفريق مادام رئيسا للشباب.

وكان أنصار بطل الجزائر لـ 3 مرات متتالية، قد طالبوا بإقالة مدربهم التونسي، مباشرة بعد الهزيمة الثانية على التوالي في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، أمام المريخ السوداني.

ليأتي الرد سريعا من رابحي، الذي أكد في تصريحات إذاعية أمس قائلا: “تحدثت مع الكوكي وحتى هو لم يتقبل الهزيمة، أقولها للجميع ما دمت أنا على رأس شباب بلوزداد فإن الكوكي لن يغادر وأتحمل مسؤوليتي.”