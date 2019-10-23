رابحي: المناظرة بين المرشحين تكشف قدراتهم العلمية وهي إضافة للحملة الإنتخابية

الوطني
  • -
  • 0
رابحي: المناظرة بين المرشحين تكشف قدراتهم العلمية وهي إضافة للحملة الإنتخابية
بقلم أمينة داودي

قال حسان رابحي وزير الإتصال والناطق باسم الحكومة، أن المناظرة بين المرشحين هي تقليد جاري في بعض الدول.

وأضاف رابحي على هامش تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، أن المناظرة اضافة للحملة الانتخابية.

وأشار الناطق باسم الحكومة، أن المناظرة هي منافسة من شأنها تمكين المواطنين التعرف على القدرات العلمية ودرجة ذكاء المرشحين.

والتعرف على مضمون برامج المرشحين كما هو معمول به في بعض الدول على غرار أمريكا وماحدث مؤخرا في تونس.

وأكد رابحي، أن السلطة التي تشرف على الانتخابات هي المخولة للبث في الموضوع، وهي من تقرر الأخذ بالتقليد بما هو جاري في الدول الأخرى.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=716393

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com