رابحي : الوطن يمر بظرف مفصلي .. وتحية وإجلال للمؤسسة العسكرية

قال وزير الاتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة حسان رابحي، إنّ الوطن يمر بظرف مفصلي يتمثل في ولوج عهد جديد مبني على القطيعة الجذرية مع الفتنة التي كادت ان تؤدي بالبلاد لولا العناية الالهية ورجالات الدولة وعلى رأسهم المؤسسة العسكرية.

وثمن رابحي، خلال الاعلان الرسمي عن تنصيب اللجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف وفق مرسوم رئاسي

دور المؤسسة العسكرية في مرافقة مطالب الشعب واحتضانها.

كما اثنى وزير الاتصال ، على دور اللجنة الوطنية للحوار والوساطة الذي اسفر عن المصادقة على مشروع قانون وسلطة الانتخاب.

مضيفا: ” لقد وضعت اللبنات الاولى لهذا العهد بتبني حوار كاسلوب حضاري للنقاش والاقتراح الايجابي حول الاولويات الانية للامة و في طليعتها تنظيم انتخابات رئاسية شهر ديسبمبر المقبل للخروج من الازمة التي يسعى اعداء الجزائر خائنين لاطالة امدها “.