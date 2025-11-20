رابحي: تسليم 121 مؤسسة تربوية خلال الدخول المدرسي المقبل

قال الوزير والي العاصمة عبد النور رابحي، أن الدخول الاجتماعي بولاية الجزائر مرّ في أحسن الظروف بعودة أكثر من 930 ألف تلميذ إلى مقاعد الدراسة. بزيادة تقدر بقرابة 40,000 تلميد مقارنة بالموسم الدراسي السابق.

وأضاف الوزير والي العاصمة خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي بالعاصمة اليوم الخميس، أنه تم تعزيز المؤسسات التربوية في الولاية بدخول 27 مؤسسة جديدة و 3 ملحقات تربوية. ليصل عدد المؤسسات التربوية في العاصمة إلى قرابة 1700 مؤسسة. بالإضافة إلى أكثر من 330 قسما للتوسعة الجديدة.

وشار رابحي إلى أنه ومواصلة للعمل على تخفيف الضغط في الأقسام الذي عانت منه مؤسسات عديدة في العاصمة طيلة السنوات الأخيرة. نسعى لاستقبال عدد معتبر من المؤسسات التربوية المسجلة في برنامج الولاية. والذي يبلغ 121 مؤسسة تربوية، و421 قسم توسعة، وستستلم هذه المشاريع على فترات بداية من الدخول المدرسي المقبل. مضيفا أنه تم السهر على الإعداد الجيد لكل الهياكل والمنشآت التربوية.