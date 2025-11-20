رابحي: تنصيب اللجنة الولائية المكلّفة بتأطير العملية التضامنية لرمضان

كشف الوزير والي العاصمة عبد النور رابحي، أن مصالحه سطرت برنامجا استباقيا تحسبا لشهر رمضان المعظم.

وأشار الوزير والي العاصمة خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي بالعاصمة اليوم الخميس، أنه قد تم تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بتأطير العملية التضامنية لشهر رمضان لسنة 2026. من أجل التحضير الجيد لكل ما يتعلق باستقبال الشهر الفضيل في أحسن الظروف. وتوفير كل الخدمات للمواطنين، والسهر على ضبط السوق وضمان التموين المستمر بكل المواد الأساسية وذات الاستهلاك الواسع، ضمانا للوفرة وتفاديا لكل الإختلالات.

كما أشار رابحي، أن ولاية الجزائر تشكل فضاء مفتوحا للاستثمار والشراكة مع الأصدقاء الأفارقة. وأن العاصمة الجزائرية هي بوابة إفريقيا المطلة على المتوسط وتطمح أن تكون مركزا بارزا بين عواصم القارة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور