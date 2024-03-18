رابحي :”جاهزون للفوز أمام أقبو رغم أن الكأس لا تعترف بالصغير والكبير”

أكد رئيس شباب بلوزداد مهدي رابحي جاهزية فريقه للفوز أمام نادي أولمبيك اقبو في الدور ثمن النهائي من منافسة السيدة الكأس.

وقال مهدي رابحي في تصريح له للتلفزيون العمومي عقب الكشف عن هوية المنافس في الدور القادم “منافسة كأس الجزائر. في كل المناسبات تؤكد لنا أن الفائز هو المتأهل حتما إلى الدور القادم. من جانبي فقط أتمنى آن تسود الروح الرياضية فقط”.

كما أضاف رئيس شباب بلوزداد “المباريات ستكون جميلة و ستلعب بملاعب جميلة بحكم المنشأت الجديدة بداية من الدور ربع النهائي، نتمنى آن تكون فنادق. نشكر الإتحاد الجزائري لكرة القدم “.

ويسعى الفريق البلوزدادي للفوز بالمباراة القادمة في الكأس على أمل رد الاعتبار لنفسه. خاصة بعد تضييع النقاط الثلاث في البطولة أمام اتحاد العاصمة.