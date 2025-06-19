رابحي: “حسابيا المنافسة على اللقب لم تحسم بعد”

اعتبر رئيس فريق شباب بلوزداد، مهدي رابحي، بأن الصراع على لقب بطولة الموسم الجاري لم يحسم بعد، رغم بقاء جولة واحدة فقط عن نهاية الموسم.

وصرح رابحي، في هذا الخصوص: “من الناحية الحسابية المنافسة على لقب البطولة لهذا الموسم، لم تحسم بعد”.

كما أضاف رئيس شباب بلوزداد: “علينا مواصلة المنافسة إلى غاية الدقيقة الأخيرة، صحيح أن الأمور صعبة لكن يجب لايمان بقدراتنا”.

يذكر أن شباب بلوزداد، يحتل المركز الثاني، بفارق ثلاثة نقاط فقط عن المتصدر مولودية الجزائر، قبل الجولة الـ30، والأخيرة من بطولة الموسم الجاري.