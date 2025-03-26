رابحي: “خريجي البطولة الجزائرية تألقو مع المنتخب الوطني ضد موزمبيق”

ثمّن رئيس فريق شباب بلوزداد، مهدي رابحي، المردود الكبير الذي قدمه كل من أحمد قندوسي، وعمورة، في مباراة المنتخب الوطني، ضد موزمبيق.

وصرح رابحي، عقب فوز الخضر بخماسية، أمام موزمبيق: “خلال مباراة المنتخب الوطني وموزمبيق، تابعنا تألق لاعبين من خريجي البطولة الوطنية”.

كما أضاف: “قندوسي قدم آداء كبير، واعتبره مايسترو المنتخب الوطني، وعمورة أيضا برز بقوة، وهو الذي سجل ثلاثية”.

وتابع مهدي رابحي: “لدينا لاعبين آخرين في البطولة المحلية، قادرين مستقبلا على نيل فرصة مع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش”.