رابحي: “دراوي أصبح من الماضي والشباب أكبر من أي لاعب”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد. مهدي رابحي. امتعاضه من الطريقة التي رحل بها اللاعب زكريا دراوي. عن الفريق هدا الصيف.
وصرح رابحي، لتلفزيون “النهار”: “حايلا هناك استقرار في شباب بلوزداد، ولا شيئ ينقص الفريق، ودراوي أصبح من الماضي”.
كما أضاف: “دراوي حسم قراره، لكنه لم يحسن اختيار الطريقة التي يغادر بها الفريق، كونه كان قادرا على الرحيل بطريقة أفضل”.
وتابع مهدي رابحي: “دراوي كان قادرا على الانتظار إلى غاية احتفالنا بالبطولة، ثم المغادرة من الباب الواسع، لكن شباب بلوزداد يبقى كبير على أي لاعب”.
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