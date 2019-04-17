رابحي: “سأحاول حل مشاكل ديون المؤسسات الاعلامية بتمديد فترة تسديدها “

تعهّد الناطق بإسم الحكومة حسان رابحي، بحل مشاكل ديون المؤسسات الاعلامية العمومية و الخاصة، من خلال تمديد فترة تسديد الديون.

وقال رابحي، اليوم الأربعاء ، :”أنا مع تواصل مع رؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة ، من لم اتصل به لا يعني أنني أقصيته”

كما كشف المسؤول الحكومي، أن وزارة الاتصال بادرت بإنشاء لجنة لتقسيم الأقساط الإشهارية في شفافية.

و في ذات الشان ، أضاف حسان رابحي ، أنّ القنوات العمومية مفتوحة للجميع ، شرط أن تخدم المشاركة الوطن.

مضيفا أنّ الاشهار العمومي لا يكون نزعه بين ليلة وضُحاها، وقد تّم تنصيب اللجنة ، نأمل أن ترجع الحقوق لأصحابها.

وقال المتحدث :” وطلبنا من المؤسسات الإعلامية أن تقدم اقتراحاتها لوضع المعايير المناسبة لاقتسام الاشهار، انا ورثت وزارة و نظام لا يمكنني أن اغيره في وقت وجيز” .