رابحي: “سنباشر التحضير للموسم المقبل انطلاقا من الآن”

أكد رئيس شباب بلوزداد، مهدي رابحي، أنه سيشرع في التحضير للموسم المقبل انطلاقا من الآن، من أجل تفادي الأخطاء المرتكبة هذا الموسم.

وكشف رابحي بعض الخطوات التي يسعى للقيام بها، وأوضح في تصريح للإذاعة الوطنية: “سنعمل على التحضير للموسم المقبل انطلاقا من الآن، لتفادي أخطاء هذا الموسم”.

وواصل ذاكراً: “عمراني يدرس المناصب التي نحن بحاجة لتدعيمها. بالإضافة للاعبين الذين سيتم تسريحهم”.

وأردف قائلاً: “خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، سنقوم بمراجعة وتدعيم خلية الاستقدامات بلاعبين قدامى”.

وتابع مهدي رابحي: “لدينا لاعبون قدامى يملكون المؤهلات اللازمة لتقديم الإضافة للفريق. سنعمل على الاستعانة بخبرتهم في خلية الاستقدامات”.