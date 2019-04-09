رابحي سنُنصب قريبا لجنة خاصة لتنفيذ قرارات الحكومة بمنح الإشهار

اللجنة مشكلة من شخصيات لديها الكفاءات المطلوبة

أكد وزير الإتصال، حسان رابحي، اليوم الثلاثاء، أنه سيُنصيب لجنة مكلفة بتطبيق قرار الحكومة المتعلق بتجسيد الشفافية والموضوعية

في منح الإشهار العمومي بين جميع وسائل الإعلام العمومية والخاصة.

وصرح الوزير خلال زيارة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار بالعاصمة، قال “إني أعطيت تعليمات صارمة لمسؤولي الوكالة الوطنية للنشر والإشهار”.

مضيفا، التعليمات خاصة لتنفيذ قرارات الحكومة بمنح الإشهار من خلال تنصيب لجنة مشكلة من شخصيات لديها الكفاءات المطلوبة”.

للتنويه، الحكومة قد اتخذت مطلع شهر أفريل الحالي مجموعة من الإجراءات تتعلق بتبني مزيد من الشفافية والموضوعية

في توزيع الإشهار العمومي بين مختلف وسائل الإعلام.