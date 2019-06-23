رابحي “سياسة طبع النقود أصبحت من الماضي”

أكد الناطق باسم الحكومة، ووزير الإتصال، حسان رابحي، اليوم الأحد، أنّ الجزائر ماضية قدما في إنهاء سياسة التمويل غير التقليدي.

وعلى هامش اطلاق برنامج تكويني حول البيئة لفائدة الصحفيين قال رابحي إنّ “الحفاظ على البلد واقتصاده ومؤسساته الوطنية هي مسؤولية الجميع”.

مشيرا إلى أن الجزائر مصممة بأي شكل من الأشكال لطي صفحة هذا النمط من التمويل غير التقليدي “طبع النقود”.

للإشارة، تم الشروع في سياسة طبع النقود نهاية سنة 2017، بعد تراجع السيولة البنكية بسبب الانهيار الكبير لأسعار النفط صيف 2014.