رابحي: “صادي لا يملك عصا سحرية”

شدّد رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، مهدي رابحي، على ضرورة المساهمة في نجاح رئيس “الفاف” وليد صادي، لتحقيق أهدافه المسطرة.

وفي تصريحات خص بها “النهار” أكد رابحي، بأن الفاعلين في الكرة الجزائرية، عليهم وضع اليد في اليد والتعاون، مع رئيس الفاف.

مضيفا: “صادي لا يملك عصا سحرية، ولابد أن نتعاون جميعا معه، ونمنحه الوقت اللازم.. وتفادي اتخاذ أحكام مستبقة في حقه”.

وختم رئيس الشباب: “حسب تصريحاته (يقصد صادي)، فهو متفائل، ويملك برنامج نتمنى له التوفيق وأن ينجح في تقديم الجديد الذي نتمناه والشعب الجزائري”.