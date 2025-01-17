رابحي: “طموحنا لهذا الموسم هو استعادة لقبنا الضائع”

كشف رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، مهدي رابحي، أهداف فريقه في الموسم الجاري، مركدا عزمهم على استعادة لقبهم الضائع، من خلال التتويج بالبطولة.

وقال رابحي، في تصريحه اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “طموحنا في البطولة للموسم الجاري هو اللعب من أجل استعادة لقبنا الضائع”.

كما أضاف: “سنقدم أفضل ما لدينا من أجل اللعب على الجبهات الثلاثة البطولة، الكأس، وكأس السوبر”.

وتابع نهدي رابحي: “نحن جاهزون لتحدي كل الأندية المحلية، من أجل التتويج بلقب البطولة للموسم الجاري”.