رابحي: “علينا العمل بجد لتعليق النجمة الإفريقية”

اعترف رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، مهدي رابحي، بصعوبة وضع لقب دوري أبطال إفريقيا، كهدف رئيسي لأي نادٍ.

ويشارك شباب بلوزداد، في النسخة المقبلة لـ”التشامبينز ليغ” كوصيف للبطولة، بعدما شارك لـ 4 مرات متتالية في ثوب بطل الجزائر.

وبخصوص أهداف الفريق في النسخة القادمة، قال رابحي: “لا يمكن أن تضع رابطة الأبطال كهدف، وأي شخص في مكاني لا يكنه الجزم أنه سيتوج باللقب القاري”.

وواصل رئيس الشباب في تصريحات للنهار: “تعادلنا سابقا مع الأهلي المصري. ذهابا وإيابا، وبعدها اتصلوا بنا وأظهروا حيرتهم حول إقصائنا من المنافسة”.

وختم رابحي: “هذه هي كرة القدم، تعطيك اليوم وغدا لا، ولا بد من العمل والعمل من أجل التتويج وتحقيق النجمة التي نبحث عنها “.