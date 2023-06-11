رابحي: قطاع الصحة بالعاصمة سيعرف تحسنا كبيرا بعد دخول المشاريع الجديدة حيز الخدمة

أكد والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، أن قطاع الصحة بالعاصمة سيعرف تحسنا كبيرا، وهذا بعد دخول المشاريع الجديدة حيز الخدمة قريبا.

وقال رابحي في رده على الانشغالات المطروحة خلال أشغال الدورة الإستثنائية للمجلس الشعبي الولائي. أن “التكفل بالمرضى سيعرف تحسنا كبيرا مستقبلا، نظرا للمشاريع المبرمجة في هذا القطاع”. مشير ا إلى أنه “تم الشروع في إنجاز 3 مستشفيات بسعة استيعاب 120 سرير. عبر بلديات براقي، عين البنيان والرغاية. فضلا عن مشروع مستشفى الأمومة ب 60 سريرا بالرغاية، يضاف إليها مستشفى زرالدة للمصابين بالحروق”.