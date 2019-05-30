رابحي: “قناة وكالة الأنباء الجزائرية عبر الواب هو طفرة نوعية ومشروع للمستقبل”

أكّد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة حسن رابحي، اليوم الخميس، أن قناة وكالة الأنباء الجزائرية عبر الواب واب تيفي تعد إضافة نوعية للحقل الإعلامي الجزائري.

وقال رابحي خلال زيارته للقسم السمعي البصري لوكالة الأنباء الجزائرية، أن القناة الإخبارية التي تسعى الوكالة لإطلاقها

والتي شرعت في البث التجريبي منذ 13 ماي الجاري، تعتبر إضافة نوعية للحقل السمعي البصري الإعلامي الجزائري وهي مشروع المستقبل.

وبعد أن أشاد بالمجهودات الكبيرة التي يقوم به طاقم مركز السمعي البصري من صحفيين وتقنيين من أجل استكمال مشروع القناة الإخبارية.

اعتبر الوزير أن تجسيد هذا الهدف سيمكن من توفير المادة الإعلامية والإخبارية للمواطن بصفة متواصلة وبكل مصداقية.

معبرا عن استعداد السلطات لتقديم كل الدعم لهذا المشروع.