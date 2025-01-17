رابحي: “كنا ننتظر الكثير من إسلام سليماني”

تحدث رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، مهدي رابحي، عن المردود الذي قدمه اسلام سليماني مع الفريق في مرحلة الذهاب، وعن اعارته في الميركاتو الجاري.

وقال رابحي، في تصريح اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “سليماني تنقل على شكال اعارة للدوري البلجيكي، على أن يعود في نهاية الموسم”.

كما أضاف: “العقد الذي أمضاه سليماني، مع الفريق، يتضمن بند يسمح له بالرحيل في الميركاتو الشتوي، ولم يكن بامكاننا أن نقول لا لسليماني”.

وبخصوص مردوده مع الشباب في مرحلة الذهاب، قال مهدي رابحي: “صحيح أننا كنا ننتظر الكثير من سليماني عند استقدامه، لكن للأسف الأمور لم تسر كما كنا نأمل، لعدة أسباب”.