رابحي :”لاعبو بلوزداد متعودون على الضغط ومباريات الكأس تربح فقط”.

أبدى رئيس شباب بلوزداد مهدي رابحي ثقته الكبيرة في لاعبيه للفوز بالمباراة المقبلة أمام نجم مقرة في نصف نهائي الكأس.

وقال مهدي رابحي في اتصال بـ “النهار” اليوم الثلاثاء “مباريات الكأس تربح ولا تلعب، المهم الأول والأخير هي الفوز لا غير، الملاعب التي تحتضن المباريات هي التي تتوفّر لديها تقنية الـ var”.

كما أضاف مهدي رابحي عن اختيار الملعب المقبل لاحتضان مباراة فريقه والأمر يتعلّق بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة “مثلا ملعب حملاوي ووهران إلى جانب ملعب عنابة وملاعب العاصمة، نملك لاعبين ينشطون المباريات التي تلعب الضغط”.

كما ختم مدرب أبناء العقيبة “الضغط سيكون متبادل، وحتى الخصم سيلعب المباراة تحت الضغط”.

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