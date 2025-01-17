رابحي: “لاعبيننا الأجانب لم يتأقلموا بعد واستقدام نجوم يتطلب أموال ضخمة”

تحدث رئيس شباب بلوزداد، مهدي رابحي، عن مردود اللاعبين الأجانب في فريقه هذا الموسم، كما تطرق للعراقيل التي يواجهها في استقدام نجوم كبار.

وصرح رابحي، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “صحيح أن اللاعبين الأفارقة الذين استقدمناهم الصيف الماضي لم يقدموا الإضافة المرجوة لحد الآن”.

وأوضح: “جاكمبي لعب 5 مواسم في النجم الساحلي وكان مطلوبا بقوة في عدة أندية، لكن لحد الآن لم يقدم الوجه الحقيقي، ومايو، أيضا لم يتأقلم لحد الآن مع الفريق، وفي البطولة”.

كما أضاف: “دومبيا لاعب شاب، يبلغ 19 عاما فقط، وعدم مشاركته بصفة دائم عائد للخيارات الفنية للمدرب”.

وأردف: “حمرون أثبت امكانياته في وقت سابق مع شبيبة القبائل، وشارك معهم في نهائي كأس الكاف، وكان مطلوبا من عدة أندية، لكن لحد الأن لم يقدم الإضافة لفريقنا، هو لم يحظى بوقت اللعب اللازم للخيارات الفنية للمدرب”.

وأضاف رابحي: “جلب لاعبين كبار يتطلب أموال ضخمة، وفي حال قمنا باستقدامهم الكل سينتقدنا عن الأجور الكبيرة بالعملة الصعبة”.