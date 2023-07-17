رابحي: “لم أهضم خسارة الكأس وكنت خائفا من تضييع البطولة”

كشف رئيس شباب بلوزداد، مهدي رابحي، بأنه لم يهضم إلى حد الساعة، تضييع فريقه للقب كأس الجمهورية، بعد هزيمته في النهائي أمام أولمبي الشلف، مبرزا بأن تلك الخسارة جعلته متخوفا من تضييع البطولة.

وفي تصريحات لقناة “النهار” قال رابحي: “خسارة الكأس غاضتني بزاف.. ونفس الشيء بالنسبة لأنصارنا، لكنها لم تكتب والكأس هي من تختار سيدها، صراحة لم أهضم تضييعها”.

كما أبرز ذات المتحدث، بأنه إلى غاية يوم نهائي الكأس، كان يؤمن بأن فريقه سيتوّج بلقب البطولة، لكن: “بعد الخسارة تخوفت من أن يتكسر الفريق نظرا لكون اللاعبين مرهقون بدنيا”.

وختم: “كنت متخوفا أن يمر اللاعبون جانبا في البطولة بعد تضييع الكأس، وتحدثنا معهم كثيرا، ووضعنا اليد في اليد وفزنا بعدها على الفريق الذي خسرنا النهائي أمامه.”