رابحي: “مباريات الكأس لا تعترف بأندية كبيرة أو صغيرة”

تحدث رئيس فريق شباب بلوزداد، مهدي رابحي، عن قرعة الدور الـ32 من كأس الجمهورية، والتي وضعت فريقه في مواجهة شباب الزاوية، معتبر بأن مثل هذه المباريات تكون مفخخة.

وصرح رابحي، في هذا الخصوص: “مباريات كأس الجمهورية لا تعترف بأندية كبيرة، أو صغيرة وهذه هي حلاوة المنافسة”.

كما أضاف: “لا يجب علينا استصغار فريق شباب الزاوية، لأنه ينشط في القسم الثالث، كون مباريات الكأس تكون دائما مفخخة”.

وتابع مهدي رابحي: “سنستقبل فريق شباب الزاوية، بملعبنا، في الدور الـ32، نرحب بهم، وأقول الفوز للأفضل”.