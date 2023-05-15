رابحي: محطة قورصو لتحلية المياه ستزوّد العاصمة بـ80 ألف م3 يوميا

ستعرف صائفة هذه السنة دخول محطة تحلية المياه قورصو حيز الخدمة. والتي ستزود العاصمة بـ 80 ألف متر مكعب يوميا.

وحسب ما كشف عنه والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، فإن محطتين أخرتين إنطلقت فيها الأشغال. على غرار محطة كاب جنات والتي ستزود العاصمة بـ 300 ألف متر مكعب يوميا. بالإضافة كذلك إلى محطة فوكة التي تنتج 300 ألف متر مكعب والتي ستدخلان حيز الاستغلال مع نهاية 2024.

كما أكد رابحي، أن المواطنين سيكونون مرتاحين خلال صائفة سنة 2025. من حيث توزيع المياه بعد دخول هذه المحطات حيز الخدمة.