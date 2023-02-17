رابحي: “نطمح للتأكيد في مواجهة الترجي التونسي”

كشف رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، مهدي رابحي، بأن فريقه يسعى لتأكيد فوزه الأخير أمام الزمالك خلال مواجهة الترجي التونسي.

وصرح مهدي رابحي، اليوم الجمعية، للإذاعة الوطنية: “أتمنى أن تكون مباراة الغد للتأكيد بعد بدايتنا الموفقة أمام الزمالك”.

كما أضاف: “في مثل هذا النوع من المنافسات علينا تسيير مباراة بمباراة، ونحن نلعب بنية الفوز بكل مبارياتنا”.

وتابع مهدي رابحي: “لديّ ثقة كبيرة في لاعبينا، وأنا واثق من قدرتهم على تحقيق نتيجة ايجابية في مباراة الغد”.

يذكر أن شباب بلوزداد، يستقبل غدا السبت، بملعب “5 جويلية”، نادي الترجي التونسي، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة الأبطال.