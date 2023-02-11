رابحي: “نطمح للتتويج بلقب رابطة أبطال إفريقيا”
بقلم كريم تيغرمت
كشف رئيس شباب بلوزداد، مهدي رابحي، طموح فريقه لهذا الفوز، في التتويج بلقب رابطة أبطال إفريقيا.
وصرح براحي، في اتصال هاتفي، لتلفزيون “النهار”: “فريقنا يدخل في كل مباراة يخوضها بنية تحقيق الفوز”.
كما أضاف: “بتواجدنا في دور المجموعات لدينا طموح لبلوغ الدور النهائي، والتتويج بلقب رابطة الأبطال”
وتابع رئيس شباب بلوزداد مهدي رابحي: “الفوز على الزمالك هي مجرد بداية، وعلينا تسيير مشوارنا مباراة بمباراة مع تفادي الغرور”.
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