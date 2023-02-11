رابحي: “نطمح للتتويج بلقب رابطة أبطال إفريقيا”

كشف رئيس شباب بلوزداد، مهدي رابحي، طموح فريقه لهذا الفوز، في التتويج بلقب رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح براحي، في اتصال هاتفي، لتلفزيون “النهار”: “فريقنا يدخل في كل مباراة يخوضها بنية تحقيق الفوز”.

كما أضاف: “بتواجدنا في دور المجموعات لدينا طموح لبلوغ الدور النهائي، والتتويج بلقب رابطة الأبطال”

وتابع رئيس شباب بلوزداد مهدي رابحي: “الفوز على الزمالك هي مجرد بداية، وعلينا تسيير مشوارنا مباراة بمباراة مع تفادي الغرور”.