رابحي: “ننتظر رد السلطات للاستقبال بملعب “نيلسون مانديلا”

كشف رئيس شباب بلوزداد، مهدي رابحي، بأن إدارته تنتظر رد السلطات المعنية، من أجل خوض مبارياتهم المقبلة في رابطة الأبطال، بملعب “نيلسون مانديلا”.

وصرح رابحي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “كإدارة تقدمنا بطلب على غرار كل من فريقي شبيبة القبائل واتحاد العاصمة”.

كما أضاف رئيس الشباب: “نحن في انتظار رد المسؤولين، ونحترم أي قرار يتم اتخاذه، ونحن مجبرون على التأقلم مع الوضع”.

وجاءت تصريحات مهدي رابحي، قبل تنقله رفقة بعثة شباب بلوزداد، إلى ليبيا، لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الثالثة لدور مجموعات رابطة الأبطال.