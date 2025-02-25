رابحي :”هذه الأسباب الحقيقية وراء غياب زغبة عن التدريبات مؤخرا”

كشف رئيس شباب بلوزداد مهدي رابحي عن الأسباب الحقيقية وراء غياب الحارس مصطفى زغبة عن التدريبات خلال الأسابيع الماضية، وهي القضية التي أسالت كثيراً من الحبر.

وقال مهدي رابحي، في تصريح لقناة النهار، عقب الجمعية العامة لـ “الفاف” التي انعقدت اليوم الأربعاء: “الحارس زغبة كان يعاني على مستوى ساقه. الحمد لله عاد تدريجيا إلى التدريبات. وهو الحال نفسه بالنسبة للحارس شعال الذي تعرض لخلع في الكتف خلال التدريبات، كما يعاني معاشو من إصابة مؤخرا”.

وأضاف رابحي قائلاً: “أكذّبُ كل التأويلات الت تقول إن زغبة قاطع التدريبات. زغبة إنسان محترم ولاعب دولي، لا يجب الانسياق خلف الإشاعات، ويجب احترام اللاعبين”.

وختم رئيس شباب بلوزداد تصريحاته: “مراكز التكوين في الجزائر ستطور كرة القدم. الشبان أصبحوا يتدربون في جزء من مركز التكوين التابع لشباب بلوزداد. إن شاء الله سنقود بدعم الفرق وحتى المنتخب الوطني”.