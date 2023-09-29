رابحي: “هناك اقتراح لتأجيل مباراتنا أمام بورنجرز”

كشف رئيس مجلس إدارة فريق شباب بلوزداد، مهدي رابحي، آحر المستجدات بخصوص مباراتهم أمام الضيف فريق بورنجرز.

وصرح رابحي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “حسب معلوماتنا، فريق بورنجرز، سيلتحق مساء الغد على السادسة مساء بالجزائر”.

كما أضاف: “لحد الآن من المقرر أن نلعب مباراتنا أمام بورنجرز في موعدها المحدد، بملعب وهران”.

وتابع مهدي رابحي: “ننتظر اتصال هاتفي من مسؤولي الكاف لترسيم موعد اللقاء، وهناك اقتراح لتأجيل هذه المباراة إما إلى الساعة العاشرة ليلا، أو إلى يوم الاثنين 2 أوكتوبر”.