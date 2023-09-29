رابحي: “هناك اقتراح لتأجيل مباراتنا أمام بورنجرز”
بقلم كريم تيغرمت
كشف رئيس مجلس إدارة فريق شباب بلوزداد، مهدي رابحي، آحر المستجدات بخصوص مباراتهم أمام الضيف فريق بورنجرز.
وصرح رابحي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “حسب معلوماتنا، فريق بورنجرز، سيلتحق مساء الغد على السادسة مساء بالجزائر”.
كما أضاف: “لحد الآن من المقرر أن نلعب مباراتنا أمام بورنجرز في موعدها المحدد، بملعب وهران”.
وتابع مهدي رابحي: “ننتظر اتصال هاتفي من مسؤولي الكاف لترسيم موعد اللقاء، وهناك اقتراح لتأجيل هذه المباراة إما إلى الساعة العاشرة ليلا، أو إلى يوم الاثنين 2 أوكتوبر”.
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