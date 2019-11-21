رابحي: وسائل الإعلام الوطنية مجندة لإنجاح الرئاسيات والتزمت بالموضوعية والحياد

قال وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة بالنيابة أن وسائل الإعلام و الإتصال الوطنية مجندة لإنجاح الإنتخابات الرئاسية.

وأكد وزير الإتصال في تصريح له على هامش زيارته لولاية تندوف أن أسرة الإعلام لم تتخلف أبدا عن المناسبات الكبرى من خلال مرافقة الخيارات الوطنية .

وأضاف رابحي بأن هذا الموعد الهام سيفتح عهدا جديدا للبلاد ويؤسس لانطلاقة واعدة وصادقة في عملية البناء والتنمية.

وذكر رابحي بأن هذه المؤسسات خصصت مساحات إعلامية معتبرة للحدث في إطار الخدمة العمومية و تنفيذا للقوانين والتنظيمات.

كما شدد ذات المسؤول على الموضوعية والحياد و الوقوف على نفس المسافة من المرشحين الذي التزمت به وسائل الإعلام الوطنية.

وأشار أيضا إلى أن الإعلام الوطني كان يعتمد في تغطياته الإعلامية للإنتخابات المقبلة بالنقاط الجامعة للجزائريين وعلى رأسها حب الوطني وخدمة البلاد.

كما شدد رابحي على دور الإعلام لاسيما المرئي والمسموع منه، يعد جسرا متينا للتواصل وأداة مساعدة للبناء وللتطور الإيجابي من خلال نشر القيم النبيلة وتعزيز لحمة أفراد المجتمع.