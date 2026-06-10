رابحي ووزيرة الثقافة يُعاينان المعالم التاريخية بالعاصمة

إستقبل، صباح أمس الثلاثاء، الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة. للإشراف على جلسة عمل وزيارة ميدانية، لمتابعة مشاريع القطاع بإقليم الولاية.

وتم تقديم عرض تضمن المشاريع المندرجة ضمن النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة، والمتعلقة بقطاع الثقافة. على غرار مشاريع مخطط حفظ واستصلاح القطاع المحفوظ بقصبة الجزائر، بالإضافة إلى برنامج ترميم وإعادة تأهيل المعالم التاريخية البارزة.

كما قام بعدها الوزيران بخرجة ميدانية إلى قلعة الجزائر بالقصبة، حيث تم الوقوف عند قصر الداي الذي بلغت أشغال ترميمه وإعادة تأهيله مراحلها الأخيرة. حيث تمت معاينة نوعية الأشغال المنجزة التي شملت مختلف الفضاءات والأجنحة والمرافق التابعة للمعلم، كما تم الاطلاع على العمليات الدقيقة والمعقدة التي أُنجزت للحفاظ على العناصر الزخرفية الأصلية وتثمينها، لاسيما الفسيفساء والنقوش التاريخية.

وعقب ذلك، تنقل الوفد إلى قصر البايات بالقلعة، والذي تم استلامه مؤخراً بعد استكمال أشغال الترميم وإعادة التأهيل. في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي للعاصمة وتثمينه.

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