رابحي يأمر بتسليم مشروع القطب الجامعي بسيدي عبد الله في الآجال المحددة

قام والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بزيارة ميدانية تفقد من خلالها أشغال إنجاز القطب الجامعي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله. أين شدد عى ضرورة تسريع وتيرة الأشغال كما أسدى أوامر لتسليم المشروع في آجاله المحددة.

وأوضح بيان للولاية أن القطب الجامعي، الذي سيوفر 20 ألف مقعد بيداغوجي و11 ألف سرير، كما سيضم مختلف التخصصات والكليات، الأشغال به لاتزال متواصلة وبلغت 92%.

حيث تم الانتهاء من إنجاز 04 كليات تتمثل في كل من: المدرسة الوطنية العليا للرياضيات، المدرسة الوطنية العليا لعلوم النانو وتكنولوجيات النانو. المدرسة الوطنية العليا للأنظمة المستقلة، والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي.

فيما تم انتهاء الأشغال بعديد المرافق والهياكل أبرزها: إدارة القطب الجامعي، المدرج، المكتبة الأساسية والإقامة الجامعية التي تسع لـ 11 ألف سريرـ يضيف البيان.

من جهة أخرى، تتواصل الأشغال لإنجاز المرافق والهياكل الأخرى، ويتعلق الأمر بـ: كلية تضم 4000 مقعد بيداغوجي. والذي تصل به الأشغال إلى 75%، مخابر الأبحاث بنسبة 80%، القرية الجامعية بنسبة 75%. إضافة إلى التهيئة الخارجية التي يتم بها وضع الرتوشات الأخيرة بنسبة وصلت إلى 95%.

وخلال الخرجة الميدانية، وبعد استماعه لعروض من طرف مؤسسة الإنجاز وتفقده لمختلف الهياكل والمرافق. شدد الوالي اللهجة مع القائمين على أشغال إنجاز المشروع. وأسدى تعليمات صارمة تمثلت في ضرورة تدعيم الورشات باليد العاملة، لإسراع في وتيرة الأشغال. إعداد مخطط مدقق ومفصل حسب الحصص والهيكل، وهذا لتسهيل أشغال الإنجاز، ضرورة تسليم المشروع وفق آجاله المحددة.

يشار ان الزيارة الميدانية، تمت بحضور كل من الأمين العام للولاية، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله. المدراء التنفيذيون ومدراء المؤسسات العمومية والولائية وإطارات الولاية المكلفين بمتابعة سير الأشغال.