رابحي يتفقد أشغال الطريق السريع الرابط بين المركب الأولمبي “محمد بوضياف” وخرايسية

قام أمس، الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بزيارة لمعاينة سير الأشغال على مستوى الشطر الثاني من مشروع إنجاز الطريق السريع. الرابط بين المركب الأولمبي “محمد بوضياف” وبلدية خرايسية، على مستوى الطريق الاجتنابي الثاني. بداية من منفذ بابا حسن على طول 3,5 كم.

كما وقف رابحي على أشغال إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 36، الرابط بين بلديتي بابا حسن واولاد فايت، على مسافة 03 كلم. حيث أسدى الوزير تعليمات لتسريع وتيرة الأشغال، مع اتخاذ كافة الإجراءات التقنية لرفع العراقيل. لا سيما ما تعلق بتحويل القنوات والشبكات، إدراج الإنارة العمومية، مع تهيئة المحيط والعناية بالمساحات الخضراء والتشجير.

وسيسمح هذا المشروع بالولوج المباشر إلى الواجهة البحرية بقلب العاصمة على مستوى باب الوادي، مرورا بـ Frais-Vallon. مع ضمان انسيابية أكبر عبر الطرقات المتفرعة والمؤدية إلى عدد من البلديات. المجاورة على غرار بن عكنون، بوزريعة، بني مسوس والأبيار.

